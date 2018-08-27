Erweiterte Funktionen



CHEW'S GROUP LTD - XFRA CWF: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




27.08.18 08:34
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CHEW'S GROUP LTD CWF SG2C90967473


AB/FROM ONWARDS 27.08.2018


Aktuell
Milliardär Eric Sprott steigt groß ein
Bester Gold Hot Stock 2018 Aben Resources nach 2.090% mit GT Gold

Aben Resources Ltd.




 
 
Artikelsuche mehr >
hier klicken zur Chartansicht

Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,18 € 0,174 € 0,006 € +3,45% 27.08./09:34
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
SG2C90967473 A1JFP7 0,39 € 0,13 €
Weitere Börsenplätze mehr >
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,18 € +5,88%  08:05
Hamburg 0,18 € +5,88%  08:05
Stuttgart 0,18 € +3,45%  09:34
Berlin 0,18 € +2,86%  08:06
  = Realtime
Aktuell
Paukenschlag - Spektakuläre Übernahme neben Aben Resources. 880% Gold Cobalt und Lithium Hot Stock Cameo Cobalt

Cameo Cobalt Inc.
Aktien des Tages
  

Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.

Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.

Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
RSS Feeds




Bitte warten...