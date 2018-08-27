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CHEW'S GROUP LTD - XFRA CWF: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
27.08.18 08:34
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CHEW'S GROUP LTD CWF SG2C90967473
AB/FROM ONWARDS 27.08.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CHEW'S GROUP LTD CWF SG2C90967473
AB/FROM ONWARDS 27.08.2018
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,18 €
|0,174 €
|0,006 €
|+3,45%
|27.08./09:34
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|SG2C90967473
|A1JFP7
|0,39 €
|0,13 €
= Realtime
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