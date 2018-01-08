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CST GRP LTD CONS. - XFRA CVH3: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
08.01.18 09:39
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CST GRP LTD CONS. CVH3 KYG2586J1094
AB/FROM ONWARDS 08.01.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CST GRP LTD CONS. CVH3 KYG2586J1094
AB/FROM ONWARDS 08.01.2018
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,002 €
|0,002 €
|- €
|0,00%
|08.01./09:00
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|KYG2586J1094
|A2H5RF
|0,0070 €
|0,0020 €
= Realtime
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