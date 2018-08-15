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Cicor Technologies - XFRA CRLN: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
15.08.18 11:35
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CICOR TECHNOL.NAM. SF 10 CRLN CH0008702190
AB/FROM ONWARDS 15.08.2018 11:30 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CICOR TECHNOL.NAM. SF 10 CRLN CH0008702190
AB/FROM ONWARDS 15.08.2018 11:30 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|56,00 €
|55,00 €
|1,00 €
|+1,82%
|15.08./12:35
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CH0008702190
|913744
|69,00 €
|40,00 €
= Realtime
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