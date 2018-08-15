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Cicor Technologies - XFRA CRLN: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




15.08.18 11:35
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CICOR TECHNOL.NAM. SF 10 CRLN CH0008702190


AB/FROM ONWARDS 15.08.2018 11:30 CET


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56,00 € 55,00 € 1,00 € +1,82% 15.08./12:35
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
CH0008702190 913744 69,00 € 40,00 €
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Berlin 58,60 € +5,02%  13:23
Stuttgart 56,00 € +1,82%  11:40
Frankfurt 54,80 € +1,11%  08:03
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