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CHINA STAR ENTERT. HD-,01 - XFRA CQSN: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
20.04.18 08:11
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CHINA STAR ENTERT. HD-,01 CQSN BMG8437G3195
AB/FROM ONWARDS 20.04.2018
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,023 €
|0,034 €
|-0,011 €
|-32,35%
|20.04./09:23
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|BMG8437G3195
|A1436Q
|0,080 €
|0,023 €
= Realtime
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