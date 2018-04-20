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CHINA STAR ENTERT. HD-,01 - XFRA CQSN: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




20.04.18 08:11
Xetra Newsboard



FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CHINA STAR ENTERT. HD-,01 CQSN BMG8437G3195


AB/FROM ONWARDS 20.04.2018


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0,023 € 0,034 € -0,011 € -32,35% 20.04./09:23
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
BMG8437G3195 A1436Q 0,080 € 0,023 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,034 € 0,00%  09:05
Berlin 0,03 € -21,05%  08:33
Stuttgart 0,023 € -32,35%  08:23
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