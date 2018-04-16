Erweiterte Funktionen



CHINA STAR ENTERT. HD-,01 - XFRA CQSN: AUSSETZUNG/SUSPENSION




16.04.18 09:03
Xetra Newsboard

DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
CHINA STAR ENTERT. HD-,01 CQSN BMG8437G3195 BAW/UFN


Aktuell
Warum Graphit-Aktien in diesem Jahr explodieren werden
Graphit-Produzent neben Tesla entsteht - Jetzt 1.342% mit Graphite Hot Stock 2018  
 
Global Li-Ion Graphite Corp



 
 
Artikelsuche mehr >
hier klicken zur Chartansicht

Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,034 € 0,033 € 0,001 € +3,03% 13.04./22:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
BMG8437G3195 A1436Q 0,080 € 0,027 €
Weitere Börsenplätze mehr >
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Stuttgart 0,034 € +3,03%  13.04.18
Frankfurt 0,034 € 0,00%  13.04.18
Berlin 0,038 € 0,00%  13.04.18
  = Realtime
Aktuell
"Facebook" für die Reichen und Schönen schlägt Facebook an der Börse. Neuer Social Media Hot Stock 10 mal besser als Facebook

ASMALLWORLD AG
Aktien des Tages
  


Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.


Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
RSS Feeds




Bitte warten...