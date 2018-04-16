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CHINA STAR ENTERT. HD-,01 - XFRA CQSN: AUSSETZUNG/SUSPENSION
16.04.18 09:03
Xetra Newsboard
DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
CHINA STAR ENTERT. HD-,01 CQSN BMG8437G3195 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
CHINA STAR ENTERT. HD-,01 CQSN BMG8437G3195 BAW/UFN
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,034 €
|0,033 €
|0,001 €
|+3,03%
|13.04./22:00
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|BMG8437G3195
|A1436Q
|0,080 €
|0,027 €
= Realtime
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