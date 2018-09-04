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Century City International - XFRA CQA2: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




04.09.18 07:49
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CENTURY CITY INTL HD-,10 CQA2 BMG2020F1683


AB/FROM ONWARDS 04.09.2018


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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
BMG2020F1683 A0RBXK 0,081 € 0,068 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,073 € 0,00%  09:03
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