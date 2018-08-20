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Century City International - XFRA CQA2: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




20.08.18 08:06
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CENTURY CITY INTL HD-,10 CQA2 BMG2020F1683


AB/FROM ONWARDS 20.08.2018


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BMG2020F1683 A0RBXK 0,081 € 0,067 €
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