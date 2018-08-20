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Century City International - XFRA CQA2: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
20.08.18 08:06
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CENTURY CITY INTL HD-,10 CQA2 BMG2020F1683
AB/FROM ONWARDS 20.08.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CENTURY CITY INTL HD-,10 CQA2 BMG2020F1683
AB/FROM ONWARDS 20.08.2018
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,074 €
|0,072 €
|0,002 €
|+2,78%
|20.08./09:30
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|BMG2020F1683
|A0RBXK
|0,081 €
|0,067 €
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Frankfurt
|0,074 €
|+2,78%
|09:30
= Realtime
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