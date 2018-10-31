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CHIPMOS TECH.ADR 20 TA1. - XFRA CPI: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




31.10.18 11:13
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CHIPMOS TECH.ADR 20 TA10 CPI US16965P1030


AB/FROM ONWARDS 31.10.2018 11:11 CET


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
12,00 € 13,08 € -1,08 € -8,26% 31.10./13:38
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US16965P1030 A2DF58 17,47 € 10,96 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Stuttgart 10,65 € -8,11%  08:13
Frankfurt 12,00 € -8,26%  13:38
  = Realtime
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