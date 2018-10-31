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CHIPMOS TECH.ADR 20 TA1. - XFRA CPI: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
31.10.18 11:13
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CHIPMOS TECH.ADR 20 TA10 CPI US16965P1030
AB/FROM ONWARDS 31.10.2018 11:11 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CHIPMOS TECH.ADR 20 TA10 CPI US16965P1030
AB/FROM ONWARDS 31.10.2018 11:11 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|12,00 €
|13,08 €
|-1,08 €
|-8,26%
|31.10./13:38
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US16965P1030
|A2DF58
|17,47 €
|10,96 €
= Realtime
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