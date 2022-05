Korrektur/Correction Das Instrument DE000HLB3Q03 LB.HESS.-THR.ZI.DI.04C/18 BOND hatte irrtuemlich am 22.04.2022 seinen letzten Handelstag. Der Handel wird am 04.05.2022 wiederaufgenommen. The instrument DE000HLB3Q03 LB.HESS.-THR.ZI.DI.04C/18 BOND had its last trading date on 22.04.2022 mistakenly.Trading will be resumed on 04.05.2022.