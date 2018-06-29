Erweiterte Funktionen
Cofinimmo - XFRA COF: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
29.06.18 10:58
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
COFINIMMO COF BE0003593044
AB/FROM ONWARDS 29.06.2018 10:56 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
COFINIMMO COF BE0003593044
AB/FROM ONWARDS 29.06.2018 10:56 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|103,90 €
|102,90 €
|1,00 €
|+0,97%
|29.06./12:25
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|BE0003593044
|914421
|110,70 €
|101,08 €
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Frankfurt
|104,10 €
|+1,07%
|10:56
|Stuttgart
|103,90 €
|+0,97%
|10:46
|Berlin
|103,70 €
|+0,78%
|11:40
|Düsseldorf
|103,60 €
|+0,58%
|11:05
= Realtime
Aktuell
Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.