Erweiterte Funktionen



Cofinimmo - XFRA COF: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




29.06.18 10:58
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
COFINIMMO COF BE0003593044


AB/FROM ONWARDS 29.06.2018 10:56 CET


Aktuell
Lithium-Übernahme - Weitere Übernahmen in Kürze
Neuer Kobalt, Graphit und Lithium Hot Stock 2018

First Energy Metals Limited




 
 
Artikelsuche mehr >
hier klicken zur Chartansicht

Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
103,90 € 102,90 € 1,00 € +0,97% 29.06./12:25
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
BE0003593044 914421 110,70 € 101,08 €
Weitere Börsenplätze mehr >
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 104,10 € +1,07%  10:56
Stuttgart 103,90 € +0,97%  10:46
Berlin 103,70 € +0,78%  11:40
Düsseldorf 103,60 € +0,58%  11:05
  = Realtime
Aktuell
Riesendeal mit Einzelhandels-Riese mit 14 Mrd. $ Umsatz. Starke Zahlen voraus - Neuer 329% Aktientip

RYU Apparel Inc.
Aktien des Tages
  

Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.

Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.

Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
RSS Feeds




Bitte warten...