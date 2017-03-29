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Copart - XFRA CO6: CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 29.03.2017
29.03.17 07:54
Xetra Newsboard
FOLGENDES WERTPAPIER WIRD AM 29.03.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. AUS
TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR NICHT ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM
IHR VERSTAENDNIS.
THE FOLLOWING SHARE IS TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 29.03.2017. DUE TO
TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR IS NOT DISPALYED IN THE XETRA SYSTEM.
WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
CO6 XFRA US2172041061 COPART INC.
TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR NICHT ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM
IHR VERSTAENDNIS.
THE FOLLOWING SHARE IS TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 29.03.2017. DUE TO
TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR IS NOT DISPALYED IN THE XETRA SYSTEM.
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INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
CO6 XFRA US2172041061 COPART INC.
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|57,635 €
|57,635 €
|- €
|0,00%
|29.03./10:01
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US2172041061
|893807
|57,64 €
|34,99 €
= Realtime
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