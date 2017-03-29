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Copart - XFRA CO6: CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 29.03.2017




29.03.17 07:54
Xetra Newsboard

FOLGENDES WERTPAPIER WIRD AM 29.03.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. AUS
TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR NICHT ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM
IHR VERSTAENDNIS.
THE FOLLOWING SHARE IS TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 29.03.2017. DUE TO
TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR IS NOT DISPALYED IN THE XETRA SYSTEM.
WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
CO6 XFRA US2172041061 COPART INC.


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57,635 € 57,635 € -   € 0,00% 29.03./10:01
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US2172041061 893807 57,64 € 34,99 €
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Frankfurt 57,635 € 0,00%  28.03.17
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