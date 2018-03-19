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CEMATRIX CORPORATION - XFRA CMP: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
19.03.18 13:46
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CEMATRIX CORP. O.N. CMP CA15120R1038
AB/FROM ONWARDS 19.03.2018 13:44 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CEMATRIX CORP. O.N. CMP CA15120R1038
AB/FROM ONWARDS 19.03.2018 13:44 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,131 €
|0,14 €
|-0,009 €
|-6,43%
|19.03./14:36
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CA15120R1038
|A2AJGF
|0,22 €
|0,066 €
= Realtime
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