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CHINA MAPLE LE.ED.HD-,001 - XFRA CML: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
23.07.18 08:51
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CHINA MAPLE LE.ED.HD-,001 CML KYG211511087
AB/FROM ONWARDS 23.07.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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CHINA MAPLE LE.ED.HD-,001 CML KYG211511087
AB/FROM ONWARDS 23.07.2018
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,70 €
|1,40 €
|-0,70 €
|-50,00%
|23.07./10:35
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|KYG211511087
|A12FP7
|1,61 €
|0,66 €
= Realtime
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