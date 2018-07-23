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CHEMISTREE TECHNOLOGY - XFRA CM1: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




23.07.18 16:02
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CHEMISTREE TECHNOLOGY CM1 CA16383D1042


AB/FROM ONWARDS 23.07.2018 16:01 CET


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0,326 € 0,225 € 0,101 € +44,89% 23.07./18:27
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
CA16383D1042 A2DVVS 0,53 € 0,19 €
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