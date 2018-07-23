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CHEMISTREE TECHNOLOGY - XFRA CM1: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
23.07.18 16:02
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CHEMISTREE TECHNOLOGY CM1 CA16383D1042
AB/FROM ONWARDS 23.07.2018 16:01 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CHEMISTREE TECHNOLOGY CM1 CA16383D1042
AB/FROM ONWARDS 23.07.2018 16:01 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,326 €
|0,225 €
|0,101 €
|+44,89%
|23.07./18:27
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CA16383D1042
|A2DVVS
|0,53 €
|0,19 €
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Frankfurt
|0,326 €
|+44,89%
|16:02
= Realtime
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