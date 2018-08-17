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XFRA CH0423233599: AUSSETZUNG/SUSPENSION




17.08.18 16:16
Xetra Newsboard

DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
PFBK SCHW.HYP. 18-22 2 CH0423233599 BAW/UFN


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