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0.875 SULZER 16-26 /Z - XFRA CH0326371462,CH0326371454: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




12.04.18 09:31
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SULZER 16-26 CH0326371462
SULZER 16-22 CH0326371454


AB/FROM ONWARDS 12.04.2018 09:00 CET


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
97,50 CHF 97,50 CHF -   CHF 0,00% 10.04./15:24
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
CH0326371462 A182YB 103,30 CHF 97,50 CHF
Werte im Artikel
97,50 plus
0,00%
98,75 minus
-1,31%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
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Stuttgart 97,50 CHF 0,00%  09.04.18
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