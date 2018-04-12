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0.875 SULZER 16-26 /Z - XFRA CH0326371462,CH0326371454: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
12.04.18 09:31
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SULZER 16-26 CH0326371462
SULZER 16-22 CH0326371454
AB/FROM ONWARDS 12.04.2018 09:00 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SULZER 16-26 CH0326371462
SULZER 16-22 CH0326371454
AB/FROM ONWARDS 12.04.2018 09:00 CET
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|97,50 CHF
|97,50 CHF
|- CHF
|0,00%
|10.04./15:24
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CH0326371462
|A182YB
|103,30 CHF
|97,50 CHF
Werte im Artikel
97,50
0,00%
98,75
-1,31%
= Realtime
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