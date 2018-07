Folgendes Bezugsrecht hat am 19.07.2018 den letzten Handelstag:The following issue right will have its last trading day on 19.07.2018:ISIN Mnemonic LongnameDE000A2LQUH0 CC1R CONSUS R.ESTATE AG BZRBitte beachten Sie, dass alle offenen Orders in dem o.g. Instrument heutenach dem Posttrading geloescht werden.Please note that all open orders will be deleted today, after the posttrading period.