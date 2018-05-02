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EA EDUCATION GROUP INC. - XFRA CBQ1: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




02.05.18 09:04
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
EA EDUCATION GROUP INC. CBQ1 CA26824W1086


AB/FROM ONWARDS 02.05.2018 08:02 CET


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0,062 € 0,004 € 0,058 € +1.450,00% 02.05./10:51
 
ISIN WKN
CA26824W1086 A14PSH 0,062 €
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