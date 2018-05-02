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EA EDUCATION GROUP INC. - XFRA CBQ1: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
02.05.18 09:04
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
EA EDUCATION GROUP INC. CBQ1 CA26824W1086
AB/FROM ONWARDS 02.05.2018 08:02 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
EA EDUCATION GROUP INC. CBQ1 CA26824W1086
AB/FROM ONWARDS 02.05.2018 08:02 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,062 €
|0,004 €
|0,058 €
|+1.450,00%
|02.05./10:51
|ISIN
|WKN
|CA26824W1086
|A14PSH
|0,062 €
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Frankfurt
|0,062 €
|+1.450,00%
|08:10
= Realtime
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