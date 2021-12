Das Instrument TMP2 CA85284P1027 STAMPER OIL+GAS CORP. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 30.12.2021 und ex Kapitalmassnahme am 31.12.2021 The instrument TMP2 CA85284P1027 STAMPER OIL+GAS CORP. EQUITY is traded cum capital adjustment on 30.12.2021 and ex capital adjustment on 31.12.2021