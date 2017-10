FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.10.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM31.10.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 30.10.2017AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 31.10.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEFO9N XFRA TRAOTOSN91H6 FORD OTOMOTIV SANAYI TN 1ADF XFRA CH0021218067 EVOLVA HOLDING AG SF-,20WR2 XFRA US95931Q2057 WESTERN REFINING LOG.UTS7PN XFRA SE0001162462 PAYNOVA AB SK-,10