Das Instrument GB00BZ1G4322 MELR IN PLC LS 0,06857143 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 31.08.2021 The instrument GB00BZ1G4322 MELR IN PLC LS 0,06857143 EQUITY is traded ex capital adjustment on 31.08.2021