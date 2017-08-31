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Vardia Insurance - XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 31.08.2017 - 2




31.08.17 00:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.08.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 31.08.2017.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
SSW XFRA KYG7814S1021 SA SA INTL HLDGS HD-,10
95S XFRA NO0010593544 INSR INSURANCE GRP NK-,8
TJ3 XFRA AU000000THX0 THUNDELARRA LTD.


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,768 € 0,775 € -0,007 € -0,90% 30.08./20:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
NO0010593544 A1KA7Y 0,86 € 0,48 €
Werte im Artikel
0,31 plus
+2,33%
0,017 plus
0,00%
0,77 minus
-0,90%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,78 € -0,89%  30.08.17
Stuttgart 0,78 € -0,89%  30.08.17
Berlin 0,768 € -0,90%  30.08.17
  = Realtime
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