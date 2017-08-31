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Vardia Insurance - XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 31.08.2017 - 2
31.08.17 00:00
Xetra Newsboard
FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.08.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 31.08.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
SSW XFRA KYG7814S1021 SA SA INTL HLDGS HD-,10
95S XFRA NO0010593544 INSR INSURANCE GRP NK-,8
TJ3 XFRA AU000000THX0 THUNDELARRA LTD.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 31.08.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
SSW XFRA KYG7814S1021 SA SA INTL HLDGS HD-,10
95S XFRA NO0010593544 INSR INSURANCE GRP NK-,8
TJ3 XFRA AU000000THX0 THUNDELARRA LTD.
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,768 €
|0,775 €
|-0,007 €
|-0,90%
|30.08./20:00
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|NO0010593544
|A1KA7Y
|0,86 €
|0,48 €
Werte im Artikel
0,31
+2,33%
0,017
0,00%
0,77
-0,90%
= Realtime
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