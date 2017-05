FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.05.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM31.05.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 30.05.2017AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 31.05.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMETOTA XFRA US89151E1091 TOTAL S.A. SPONS. ADR 1V5W XFRA FI0009800098 AFARAK GROUP OYJ A