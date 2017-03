FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.03.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 31.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEXFRA US92719A1060 VIMPELCOM LTD ADR 1GJ3 XFRA US3626073015 GAFISA S.A. ADR/2 O.N.BBVA XFRA US05946K1016 BCO BIL.VIZ.ARG.ADR EO,-4FDI1 XFRA LU0100001907 FDS DIREKT-SKYL.KLASS.M1H XFRA CH0011108872 MOBIMO HOLDING NA SF 29ZFIN XFRA CH0011075394 ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10CDP XFRA AU000000COE2 COOPER ENERGY LTD.XFRA CA85208X4057 SPRIZA MEDIA INC. NEW