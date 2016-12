FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.12.2016 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 30.12.2016.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEPF4 XFRA US46062X1054 INTERP.DIA.GR.INC. DL-,01E130 XFRA LU0947416961 C-MSCI W.W.EM E.N.U.ETF IXFRA US98212L1017 WOWO SP.ADR 18 DL -,00001XFRA US26168L2051 DREW INDUSTRIES DL-,01N15 XFRA GB00BDBBJQ12 NEX GROUP PLC LS-,10