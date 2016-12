FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.12.2016 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM30.12.2016 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 29.12.2016AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 30.12.2016.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEE130 XFRA LU0947416961 C-MSCI W.W.EM E.N.U.ETF ICKNA XFRA FR0000060501 CIE FRANC.AFR.OCC. EO-,170DI XFRA US26168L2051 DREW INDUSTRIES DL-,01N15 XFRA GB00BDBBJQ12 NEX GROUP PLC LS-,10