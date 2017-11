FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.11.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM30.11.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 29.11.2017AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 30.11.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME1IC XFRA SE0001279142 IMPACT COAT. AB SK-,125LYI XFRA AU000000LYC6 LYNAS CORP. LTDTR7 XFRA BMG9078F1077 TRITON INT.LTD A DL-,01