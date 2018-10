FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.10.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM30.10.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 29.10.2018AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 30.10.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME636 XFRA CA82621K1021 SIENNA SENIOR LIV.FVEN XFRA CA8908953034 TORC OIL + GAS LTDCFS1 XFRA MXP2861W1067 COCA-COLA FEMSA LC0Y XFRA CA14150G4007 CARDINAL ENERGY LTD31F XFRA CA58457V5036 MEDICAL FACILITIES NEW84A XFRA CA01163Q4007 ALARIS ROYALTY CORP.NEW1FH XFRA CA3565001086 FREEHOLD ROYALTIES LTD1RG XFRA US7495271071 REV GROUP INC. DL-,0016M8 XFRA CA61767W1041 MORNEAU SHEPELLPG81 XFRA US72651A2078 PLAINS GP HLDGF LP UTS A7GN XFRA CA38742A1003 GRANITE OILH7H XFRA US40609P1057 HALLADOR ENERGY DL-,015XE XFRA CA30224T8639 EXTENDICARE INC.KM5 XFRA CA4945492078 KINDER MORGAN CANADA LTDT4L XFRA US8746961072 TALLGRASS EN.CL.A R.L.P.I0ON XFRA CA3012831077 EXCHANGE INCOME CORP.1H0 XFRA CA17040T3001 CHORUS AVIAT.(VOT.+VAR.)WZFB XFRA LU0368998240 FU FDS-MULTI-ASSET FDS P