FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.10.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM30.10.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 29.10.2018AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 30.10.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMECX0 XFRA CA1724541000 CINEPLEX INC.DRG XFRA CA26154A1066 DREAM GL.REAL EST.I.TR.U.7C4 XFRA CA15713J1049 CES ENERGY SOLUTIONSIWT4 XFRA AT0000858147 ESPA STOCK VIENNA AIWTF XFRA AT0000813001 ESPA STOCK VIENNA TXFRA DE000HSH4GR5 HSH NORDBANK FRUEHLI13/196GAA XFRA US40053W1018 GRUPO AV.ACC.V.ADR/20 KP13NZ XFRA US9582541044 WESTERN GAS PARTN. LP UTSTII XFRA US8825081040 TEXAS INSTR. DL 1TAR XFRA US87612G1013 TARGA RESOURCES DL -,001T6O XFRA US8754651060 TANGER FACT.OUTLET DL-,013SM XFRA US8318652091 SMITH -A.O.- CORP. DL 1SL1 XFRA US8070661058 SCHOLASTIC CORP. DL-,01RK8 XFRA US74348T1025 PROSPECT CAP CORP.DL-,001PLM XFRA US7265031051 PLAINS ALL AMER. P. DL-,1P0BR XFRA US7142361069 PERMIAN BASIN R.TR. U.B.IWX4 XFRA US6819361006 OMEGA HEALTHC. INV. DL-10NOU XFRA US65473P1057 NISOURCE INC.CZ2 XFRA US6374171063 NATIONAL RETAIL PPTYSDWD XFRA US6174464486 MORGAN STANLEY DL-,012KD XFRA US49456B1017 KINDER MORGAN P DL-,01HHP1 XFRA US4380902019 HON HAI PREC.IND.GDR S/2GE3 XFRA US3719271047 GENESIS ENERGY L.P.EPD XFRA US2937921078 ENTERPRISE PRODS PART.ENQ XFRA US29362U1043 ENTEGRIS INC. DL-,01SF4 XFRA US2803581022 EDGEWATER T. DL-,01EVCN XFRA US2782651036 EATON VANCE DL -,00390625CFSL XFRA US1912411089 COCA-COLA FEMSA L ADR/10CXX XFRA US1890541097 CLOROX CO. DL 1CM2 XFRA US1280302027 CAL-MAINE FOODS DL-,01AGT XFRA US0383361039 APTARGRP INC. DL-,01AY1 XFRA US0188021085 ALLIANT ENERGY DL-,01ATN XFRA US00738A1060 ADTRAN INC. DL-,01F1T XFRA SG1U27933225 FIRST REAL EST. INV. TR.PW5 XFRA KYG720051047 POWERLONG RL EST.H.HD-,01