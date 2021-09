Das Instrument MMRB CA56781Y3005 MARIFIL MINES LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 29.09.2021 und ex Kapitalmassnahme am 30.09.2021 The instrument MMRB CA56781Y3005 MARIFIL MINES LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 29.09.2021 and ex capital adjustment on 30.09.2021