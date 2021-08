Das Instrument 17K US4945771099 KINDRED BIOSCIENC.DL-0001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 27.08.2021 und ex Kapitalmassnahme am 30.08.2021 The instrument 17K US4945771099 KINDRED BIOSCIENC.DL-0001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 27.08.2021 and ex capital adjustment on 30.08.2021