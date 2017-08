FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.08.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM30.08.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 29.08.2017AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 30.08.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEPM4 XFRA KYG215841001 CN.POLYMETAL.MNG HD-00001Z1S1 XFRA CA8162153057 SELECTCORE LTDTR7 XFRA BMG9078F1077 TRITON INT.LTD A DL-,01GXP XFRA DE000A1YCNN8 GXP GERM.PROP.AG O.N.