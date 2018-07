FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.07.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 30.07.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEXFRA CA6525081023 NEWSTRIKE RESOURCESSSXN XFRA FR0011289040 SQLI S.A. INH. EO-,801E91 XFRA BE0974313455 ECONOCOM GROUP DQCN XFRA US7475451016 QUALITY CARE PROP. DL-,01PG81 XFRA US72651A2078 PLAINS GP HLDGF LP UTS AXFRA CA13682P1027 CANAF INVESTMENTSXFRA CA0492371004 ATLAS CLOUD ENTERPR.INC.