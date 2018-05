Weitere Suchergebnisse zu "Coty":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.05.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM30.05.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 29.05.2018AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 30.05.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMECUS XFRA US2312691015 CURIS INC. DL-,01BOZA XFRA ID1000099302 PT BANK MAYB. A RP 900OXO XFRA GB0006648157 OXFORD BIOMEDICA LS-,01RAY XFRA FR0000060618 RALLYE SA INH. EO 3CO3A XFRA US2220702037 COTY INC.CL.A DL -,01