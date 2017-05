FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.05.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 30.05.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEUS1 XFRA US9040341052 ULTRATECH INC. DL-,001SL3 XFRA US8270481091 SILGAN HLDGS INC. DL-,01F1T XFRA SG1U27933225 FIRST REAL EST. INV. TR.DSY1 XFRA FR0000130650 DASSAULT SYS SA INH.EO0,5EOAN XFRA DE000ENAG999 E.ON SE NA O.N.TR7 XFRA BMG9078F1077 TRITON INT.LTD A DL-,01CBOB XFRA US15117N4043 CELSION CORP. DL-,01MP6 XFRA US5903281005 MERRIMACK PHARMA. DL -,01M6X1 XFRA US98585K1025 YIELD 10 BIOSCIENCELR21 XFRA CA77543W1014 ROJO RESOURCES