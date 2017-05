FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.05.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM30.05.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 29.05.2017AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 30.05.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMESL3 XFRA US8270481091 SILGAN HLDGS INC. DL-,01L9S XFRA US54569T1060 LOTTE SHOPP.GDR 144A 1/20HDJ0 XFRA JE00B3CM9527 HENDERSON GP PLC DL-,15DSY1 XFRA FR0000130650 DASSAULT SYS SA INH.EO0,5U5S XFRA CY0000111027 URALS ENERGY DL -,00633AR XFRA BMG0464B1072 ARGO GRP INT HLDGS DL 0,1TR7 XFRA BMG9078F1077 TRITON INT.LTD A DL-,01MP6 XFRA US5903281005 MERRIMACK PHARMA. DL -,01