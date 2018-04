FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.04.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM30.04.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 27.04.2018AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 30.04.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEHL9B XFRA SE0000109290 HOLMEN AB B SK 50AKU XFRA NL0000009132 AKZO NOBEL EO 2PIE1 XFRA IT0004923022 PRELIOS S.P.A.GAD XFRA CH0102659627 GAM HOLDING AG NA.SF -,05B1V XFRA CH0015251710 BQUE CANT.VAUD.NAM.SF 10INU XFRA BMG2119G1015 CHIN.MIN.RES GR.HD-0,01GBL XFRA AU000000SRN2 SUREFIRE RESPG81 XFRA US72651A2078 PLAINS GP HLDGF LP UTS A