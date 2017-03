FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.03.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM30.03.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 29.03.2017AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 30.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEM82 XFRA AU000000MQA4 MACQUARIE ATLAS ROADS GRPH7K XFRA AU000000HEG7 HILL END GOLD LTDZFI1 XFRA US9898251049 ZURICH INS.ADR 1/10/SF-,1