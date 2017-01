FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.01.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 30.01.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEVNM XFRA US92220P1057 VARIAN MEDICAL SYS DL 1APDA XFRA US03822W4069 APPLIED MICRO CIRC. NEWTC2A XFRA KYG8701T1388 TCL MULTI.TEC.HLDGS HD 1EGID XFRA FR0000072373 EGIDE S.A. INH. EO 2YZA XFRA CH0043238366 ARYZTA AG NAM. SF-,020TC XFRA FR0010127662 TXCELL EO -,04CNWK XFRA DE000A1K0227 CO.DON AG INH. O.N.