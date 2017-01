Weitere Suchergebnisse zu "Aryzta":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.01.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM30.01.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 27.01.2017AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 30.01.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEVNM XFRA US92220P1057 VARIAN MEDICAL SYS DL 1H4M XFRA JP3160830000 HITACHI ZOSEN FUKUI CORP.YZA XFRA CH0043238366 ARYZTA AG NAM. SF-,02MK8 XFRA AU000000MKO8 METALIKO RESOURCES LTD