Das Instrument FET KYG3307Z1090 FAR EAST CONS. INTL HD-10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 28.12.2021 und ex Kapitalmassnahme am 29.12.2021 The instrument FET KYG3307Z1090 FAR EAST CONS. INTL HD-10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 28.12.2021 and ex capital adjustment on 29.12.2021