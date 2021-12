Das Instrument RMD IT0001178299 RENO DE MEDICI A EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 28.12.2021 und ex Kapitalmassnahme am 29.12.2021 The instrument RMD IT0001178299 RENO DE MEDICI A EQUITY is traded cum capital adjustment on 28.12.2021 and ex capital adjustment on 29.12.2021