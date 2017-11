Weitere Suchergebnisse zu "Carl Data Solutions":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.11.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 29.11.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMECGD XFRA US20854P1093 CONSOL ENERGY INC. DL-,01CB5 XFRA US2005251036 COMMERCE BANCSHS INC. DL5TV7 XFRA TRAYAZIC91Q6 YAZICILAR HLDG AS TN 14D6 XFRA NO0010070063 DOF ASA NK 2XFRA AU000000NRT0 NOVOGEN LTD7C5 XFRA CA1421731037 CARL DATA SOLUTIONS INC.