FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.10.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 29.10.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEXFRA USP7807HAV70 PETROLEOS D VEN.16/20REGSALD XFRA US4385161066 HONEYWELL INTL DL1ETRA XFRA US2692464017 E TRADE FINL NEW DL-,01BN9 XFRA US0640581007 BK N.Y. MELLON DL -,01G9N1 XFRA MX01GA000004 GRUPO AEROP.DEL PAC.SAB BRKD XFRA JP3984200000 ROCK FIELD CO. LTDSNO XFRA HK0083000502 SINO LD CO.XFRA CA9506771042 WENTWORTH RESOURCES LTDE17 XFRA CA2927661025 ENERPLUS CORP.XFRA DE000HSH4QS2 HSH NORDBANK IZP 1 14/24XFRA DE000HSH6J43 HSH NORDBANK MZC 5 17/19F701 XFRA DE000ETF7011 CS VERMOEG.STRATE.U.ETF IXFRA CA56575M1086 MARAPHARM VENTURES INC.3PZ1 XFRA US74731Q1031 PZENA INV.MANAG. CL AF751 XFRA DE000ETF7516 COMST.AL.DE DIV.PL.UC.ETFVIR XFRA ES0183746314 VIDRALA SA INH. EO 1,0210H XFRA SE0007640156 SCANDIC HOTELS GP EO-,25F703 XFRA DE000ETF7037 COMST.VERM.STR.-O.U.ETF IF702 XFRA DE000ETF7029 COMST.VERM.STR.-D.U.ETF IXFRA CA75943G1063 RELENTLESS RESOURCES LTDLINU XFRA DE000A2E4L75 LINDE AG O.N. Z.UMT.LIN XFRA IE00BZ12WP82 LINDE PLC EO 0,001