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AIR BERLIN FIN. 17/19 CV - XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 29.08.2017 - 1
28.08.17 00:00
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FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.08.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM
29.08.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 28.08.2017
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 29.08.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
FNI XFRA HK0656038673 FOSUN INTL LTD
GQTX XFRA MHY2109Q7055 DRYSHIPS INC. 7/17 DL-,01
29.08.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 28.08.2017
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 29.08.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
FNI XFRA HK0656038673 FOSUN INTL LTD
GQTX XFRA MHY2109Q7055 DRYSHIPS INC. 7/17 DL-,01
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|12,00 €
|12,00 €
|- €
|0,00%
|25.08./12:08
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|DE000A19DMC0
|A19DMC
|107,50 €
|14,00 €
Werte im Artikel
1,30
0,00%
12,00
0,00%
3,06
-0,97%
= Realtime
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