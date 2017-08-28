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AIR BERLIN FIN. 17/19 CV - XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 29.08.2017 - 1




28.08.17 00:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.08.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM
29.08.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 28.08.2017
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 29.08.2017.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
FNI XFRA HK0656038673 FOSUN INTL LTD
GQTX XFRA MHY2109Q7055 DRYSHIPS INC. 7/17 DL-,01


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
12,00 € 12,00 € -   € 0,00% 25.08./12:08
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000A19DMC0 A19DMC 107,50 € 14,00 €
Werte im Artikel
1,30 plus
0,00%
12,00 plus
0,00%
3,06 minus
-0,97%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 105,00 € 0,00%  10.05.17
Stuttgart 12,00 € 0,00%  25.08.17
Berlin 14,00 € -6,67%  25.08.17
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