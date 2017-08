FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.08.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM29.08.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 28.08.2017AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 29.08.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEFNI XFRA HK0656038673 FOSUN INTL LTDGQTX XFRA MHY2109Q7055 DRYSHIPS INC. 7/17 DL-,01