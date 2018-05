FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.05.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 29.05.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME30D XFRA KYG2752L1023 DAQING DAIRY HLDGS SE7CD XFRA FR0012789949 EUROPCAR GROUPE SA A EO 1DSY1 XFRA FR0000130650 DASSAULT SYS SA INH.EO0,5EBO XFRA AT0000652011 ERSTE GROUP BNK INH. O.N.ML2K XFRA DE000A2BPK91 MING LE SPORTS AG O.N.0XI XFRA KYG982971072 XIABU.C.M.(C.)H.DL-000025B4O1 XFRA US97382A2006 WINDSTREAM HLDGS DL-,0001XT2A XFRA BMG1987Y1030 CCT FORTIS HLDG.LTD.HD-10XFRA CA2292151081 CRYSTAL EXPLORATION INC.7EL XFRA FR0012435121 ELIS S.A. EO 1,-XFRA US21234W1036 CONTRAVIR PHARMACEUT.BWGA XFRA CH0315966322 BELL FOOD GRP AG NA.SF0,55B4 XFRA CA10971P3060 BRIO GOLD INC.