FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.05.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM29.05.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 28.05.2018AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 29.05.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME30D XFRA KYG2752L1023 DAQING DAIRY HLDGS SE7CD XFRA FR0012789949 EUROPCAR GROUPE SA A EO 1DSY1 XFRA FR0000130650 DASSAULT SYS SA INH.EO0,5XT2A XFRA BMG1987Y1030 CCT FORTIS HLDG.LTD.HD-107EL XFRA FR0012435121 ELIS S.A. EO 1,-