Das Instrument 38H0 CA42226M4083 HEALTHSPACE DATA SYS LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 28.04.2022 und ex Kapitalmassnahme am 29.04.2022 The instrument 38H0 CA42226M4083 HEALTHSPACE DATA SYS LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 28.04.2022 and ex capital adjustment on 29.04.2022