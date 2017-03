FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.03.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 29.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEL53 XFRA ZAE000145892 LIFE HEALTHCARE GR.HLDGSXFRA US4138331040 HARRIS+HARRIS GRP. DL-,01MK2A XFRA JP3862400003 MAKITA CORP.AEX XFRA CH0044328745 CHUBB LTD. SF 24,158PO XFRA JP3855900001 POLA ORBIS HLDGS INC.QFC XFRA US7328721060 POPEYES LOUIS. KITCH.C0Y XFRA CA14150G4007 CARDINAL ENERGY LTD