FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.03.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM29.03.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 28.03.2017AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 29.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEL53 XFRA ZAE000145892 LIFE HEALTHCARE GR.HLDGSMK2A XFRA JP3862400003 MAKITA CORP.AEX XFRA CH0044328745 CHUBB LTD. SF 24,158PO XFRA JP3855900001 POLA ORBIS HLDGS INC.C0Y XFRA CA14150G4007 CARDINAL ENERGY LTD